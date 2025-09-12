На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог предположил, кто запустил БПЛА в воздушное пространство Польши

Политолог Безпалько допустил, что сбитые над Польшей БПЛА запустила Украина
Reuters

Сбитые в небе над Польшей беспилотники были запущены с территории Украины ради получения дополнительных вооружений, денег и техники со стороны Запада для ВСУ. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и политолог Богдан Безпалько РИА Новости.

По его словам, инцидент похож на «инсценировку», и нужно установить, что, возможно, беспилотники были отремонтированы на Украине и сознательно запущены на территорию Польши ВСУ. На Западе прекрасно понимают, что России не выгодно совершать подобные атаки, указал эксперт.

«Собрали осколки сбитых российских беспилотников... Из этих всех собрали в два, в три раза меньше что-то, вот получилось и запустили. Формально вроде бы, да, действительно, это же очень похоже на российские беспилотники», — сказал Безпалько.

Политолог отметил, что частота таких провокаций будет зависеть от реакции стран Запада. Подобные инциденты случались и ранее, но не привели к серьезным последствиям, напомнил он.

«Я убежден, что действительно никто не захочет предпринимать каких-либо резких действий, потому что когда ты находишься рядом с территорией, где идет военный конфликт, подобного рода, инциденты возможны, и они совершенно точно не намеренные. Что угодно может быть», — констатировал Безпалько.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие страны зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства страны обвинил в произошедшем Москву и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье Устава НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сикорский понадеялся, что ответ НАТО на инцидент в небе Польши остановит Россию.

