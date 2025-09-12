Путин приехал на Форум объединенных культур в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин начал работать на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Трансляцию выступления главы государства ведет «Россия 24».

ХI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. В нем принимают участие свыше 400 спикеров из РФ и зарубежных стран, в этом году форум посетят более 2000 гостей.

5 сентября Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В своем выступлении он затронул темы развития Дальнего Востока, сотрудничества РФ с Китаем, Индией и КНДР, а также спецоперации на Украине. Российский лидер заявил, что готов к контактам с украинской стороной, однако отметил, что договориться с Киевом практически невозможно. Кроме этого, Путин назвал избыточными запросы Киева приехать для переговоров в названное ими место и предложил провести встречу в Москве. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Путину и Трампу предложили встретиться в Крыму.