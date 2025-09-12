Путину и Трампу предложили встретиться в Крыму

Константинов: Крым может быть символичным местом для встречи Путина и Трампа

Крым является символичным местом для возможной следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Крым - очень символичное место. Проведение на полуострове переговоров автоматически означает признание российского статуса Крыма (Америкой – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

Как отметил политик, на данный момент о Крыме, как о месте для встречи глав двух государств, речи не идет.

10 сентября Трамп заявил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что в настоящее время нет договоренностей о будущем телефонном разговоре двух президентов.

Ранее в США рассказали о мнении Трампа об экономической изоляции России.