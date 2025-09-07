В Индии раскрыли последствия введения пошлин США

Решение властей США ввести пошлины в отношении Индии подтолкнуло индийские компании к наращиванию объема торговли с Россией. Об этом в интервью ТАСС президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Индийское деловое сообщество действительно приняло к сведению тарифные меры США и отреагировало на них диверсификацией партнерских связей. Мы всегда исходили из того, что нельзя полагаться лишь на один рынок, и недавние тарифы лишь подтвердили необходимость расширять торговые отношения», — сказал глава альянса.

Котвани добавил, что решение о наращивании торговых связей с Россией связано с «коммерческой логикой». По его словам, Индия стремится к стабильным рынкам, взаимной выгоде и надежным цепочкам поставок.

В этом же интервью Котвани заявил, что отказ Индии от российской нефти мог бы привести к дефициту энергии и росту цен в стране. Глава альянса подчеркнул, что Москва на протяжении десятилетий остается для Нью-Дели ценнейшим партнером.

