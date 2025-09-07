На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индия усомнилась в надежности США из-за пошлин Трампа

NYT: Индия сомневается в надежности США из-за пошлин и разногласий по нефти
close
Depositphotos

Индия сомневается в надежности США как торгового партнера из-за пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, и разногласий по закупкам российской нефти. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного индийского чиновника, даже если разногласия по российской нефти и пошлинам удастся урегулировать, последние несколько месяцев будут долгие годы служить Индии в качестве напоминания о ненадежности США.

«Чиновник описал динамику риторическим вопросом: если вы ударите меня четыре раза, а затем дадите мне мороженое, будет ли это означать, что теперь все в порядке?» — говорится в публикации.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена, позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами