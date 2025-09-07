Индия усомнилась в надежности США из-за пошлин Трампа

Индия сомневается в надежности США как торгового партнера из-за пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, и разногласий по закупкам российской нефти. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного индийского чиновника, даже если разногласия по российской нефти и пошлинам удастся урегулировать, последние несколько месяцев будут долгие годы служить Индии в качестве напоминания о ненадежности США.

«Чиновник описал динамику риторическим вопросом: если вы ударите меня четыре раза, а затем дадите мне мороженое, будет ли это означать, что теперь все в порядке?» — говорится в публикации.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена, позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.