FT узнала о желании Трампа надавить на ЕС пошлинами из-за России

FT: Трамп предложил Евросоюзу увеличить на 100% пошлины для Индии и КНР

Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

По данным издания, глава Белого дома подключился в удаленном режиме к переговорам между высокопоставленными чиновниками США и ЕС, которые прошли в Вашингтоне и были посвящены координации мер давления на Москву.

«Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это лишь если другие европейские партнеры усилят меры вместе с нами», — сказал источник издания из администрации США.

Другой американский чиновник уточнил изданию, что Вашингтон согласен ввести такие же пошлины, как и ЕС, если Брюссель примет аналогичное решение.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины США на товары из Индии из-за ее отказа отказаться от закупок российской нефти. По данным The Guardian, они затронули одежду, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель. Исключения были сделаны для топлива, электроники и ряда лекарств, на которые приходится около 30% индийского экспорта в США.

Старший советник президента Соединенных Штатов по торговле и производству Питер Наварро заявил, что его озадачило решение Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на уже введенные 50%-ные пошлины.

Ранее Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая.