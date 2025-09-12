Европейский союз (ЕС) несет ответственность за все преступления, совершенные украинской стороной. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Брюссель открыто помогает и поддерживает Киев, тратя на эти цели деньги европейских налогоплательщиков. По мнению дипломата, ЕС уже давно де-факто стал одной из сторон украинского конфликта.

«Евросоюз и его отдельные страны — члены <...> превратились в соучастников террора украинских неонацистов против мирного населения, и, соответственно, они несут ответственность за все эти преступления», — сказала Захарова.

4 сентября в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Во встрече приняли участие лично или в режиме видеоконференции представители 39 государств.

Впоследствии глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, морские и воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Ранее в Кремле заявили, что европейские страны имеют неконструктивное видение ситуации вокруг Украины.