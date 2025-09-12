На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ возложили на Евросоюз ответственность за преступления Украины

Захарова: страны ЕС несут ответственность за преступления украинской стороны
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) несет ответственность за все преступления, совершенные украинской стороной. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Брюссель открыто помогает и поддерживает Киев, тратя на эти цели деньги европейских налогоплательщиков. По мнению дипломата, ЕС уже давно де-факто стал одной из сторон украинского конфликта.

«Евросоюз и его отдельные страны — члены <...> превратились в соучастников террора украинских неонацистов против мирного населения, и, соответственно, они несут ответственность за все эти преступления», — сказала Захарова.

4 сентября в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Во встрече приняли участие лично или в режиме видеоконференции представители 39 государств.

Впоследствии глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, морские и воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Ранее в Кремле заявили, что европейские страны имеют неконструктивное видение ситуации вокруг Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами