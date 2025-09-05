На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков оценил отношение стран Европы к процессу урегулирования на Украине

Песков: страны Европы имеют неконструктивное видение ситуации вокруг Украины
Александр Вильф/РИА «Новости»

Европейские страны крайне неконструктивны в видении нынешнего этапа в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом во время интервью для aif.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о различиях между США и государствами Европы в подходах к взаимодействию с РФ.

По его словам, сейчас между Москвой и европейскими державами нет общения как такового.

4 сентября в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Всего во встрече приняли участие лично или в режиме видеоконференцсвязи представители 39 государств.

После завершения мероприятия глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, морские или воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом же рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь, в правительстве Великобритании заявили, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять на Украину ракеты большой дальности.

Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп считают Европу препятствием на пути к урегулированию украинского кризиса.

