Лукашенко признался, что «согрешил» с картошкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения исторического комплекса «Лошицкий» в Минске признался в любви к картофелю. Слова президента передает ИА БЕЛТА.

Белорусский лидер посетил реконструированный исторический комплекс для обмена подарками с юной художницей из Минска по имени Евгения. Девушка изобразила «Лошицкий», и выразила желание подарить свою работу президенту, передает белорусское агентство. В качестве ответного подарка глава государства распорядился вручить Евгении мешок картошки.

«Хотел сказать картину [подарю]. Но я не умею писать картины. Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам – картошку. <> Очень вкусная, поджаришь», – предложил президент.

Как сообщает источник, белорусский лидер уточнил у девушки, нравится ли ей картофель. На что она ответила одобрительно. Тогда Лукашенко заявил, что, несмотря на ограничения, периодически «грешит» с этим овощем.

«Я страшно люблю [картофель]. Вчера согрешил, съел», — передает слова Лукашенко источник.

Белорусский лидер в ходе официального мероприятия также сообщил о новых разработках местных агрономов. А также пообещал населению раздать его пробы для выращивания на частных участках.

Ранее президент США подарил Лукашенко запонки.