Кадыров рассказал о планах по поиску нефтяных месторождений

Кадыров: нефть никуда не денется, планы по поиску месторождений сохраняются
Григорий Сысоев/РИА Новости

Планы для поиска новых нефтяных месторождений сохраняются, но необходимости заниматься этим в данный момент нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Летом 2022 года Кадыров сообщал о планах по поиску новых нефтегазовых месторождений, а также подземных источников питьевой воды и воды.

По его словам, для реализации планов нужны масштабные геологоразведочные работы и участие инвесторов. Глава Чечни подчеркнул, что при наличии благоприятных условий, в том числе экономических, это не самый быстрый процесс.

«Возможно, будем искать с использованием новейших технологий, более доступных. Необходимости в том, чтобы спешно бросать в это все силы, не вижу, нефть, если есть, никуда не денется, целее будет», — добавил Кадыров.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2025 году темпы роста мировой экономики превысят ранее запланированные показатели, что послужило основанием для принятия странами ОПЕК+ решения об увеличении объемов добычи нефти в октябре текущего года.

Ранее стало известно, на сколько в России хватит запасов нефти.

