Стало известно, на сколько в России хватит запасов нефти

«Известия»: рентабельных запасов нефти в России хватит на 25 лет

Рентабельных запасов нефти в России всего 13,2 млрд т, этого хватит на 25 лет базовой добычи. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов в своем докладе на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2025, передают «Известия».

«Если называть вещи своими именами, мы практически все объекты с запасами передали недропользователям», — сказал он, добавив, что доля распределенного фонда недр составляет 96%.

Разовые платежи за углеводородное сырье по итогам аукционов в прошлом году составили чуть более 4 млрд рублей. При этом от менее значимой отрасли для бюджета, такой как рассыпная золотодобыча, доходы оказались вдвое выше, рассказал Казанов.

Как бы власти не стимулировали добычу на действующих месторождениях, рано или поздно они закончатся, поэтому стоит задача изменения географии нефтедобычи, добавил руководитель Федерального агентства по недропользованию.

В Минприроды газете рассказали, что объем подготовленных к бурению запасов составляет 13,3 млрд т нефти и 34 трлн кубометров газа. При этом общий ресурсный потенциал страны 81,6 млрд т и 182 трлн кубометров соответственно.

