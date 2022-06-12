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Кадыров заявил, что в Чечне начнут искать новые нефтегазовые месторождения

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Пресс-служба главы Чеченской Республики/РИА «Новости»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе начнут поиски новых месторождений нефти и газа. Об этом руководитель Чечни написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, в республике начнут искать подземные воды для питьевого и бытового водоснабжения Ножай-Юртовского района. Об этом Кадыров договорился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, который прибыл в республику с рабочим визитом.

«Мы нашли поддержку у Александра Александровича [Козлова] по многим проблемным вопросам, озвученным ранее правительством ЧР. Так, по результатам проведенной работы удалось найти финансирование для реализации сразу нескольких социально значимых направлений», — написал глава республики.

По словам министра природных ресурсов, это важные проекты, которые повлияют на экономику республики. В случае обнаружения новых мест, в Чечне появятся новые производства и новые рабочие места.

Ранее 11 июня Кадыров опроверг сообщения о гибели полка «Ахмат» в ходе спецоперации на Украине.

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