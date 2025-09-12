Новая глава МИД Британии выбрала первой страной для зарубежного визита Украину

Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выбрала Украину для своего первого зарубежного визита. Об этом говорится на сайте правительства Британии.

«Я решила посетить Украину в первые несколько дней своего пребывания на посту министра иностранных дел, потому что безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании», — подчеркнула она.

Лондон, отметила Купер, будет на стороне Украины в достижении справедливого и прочного мира «на долгие годы».

5 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер произвел масштабные кадровые перестановки в правительстве. Новым главой министерства иностранных дел назначена бывший министр внутренних дел Иветт Купер.

56-летняя Купер сменила на этом посту Дэвида Лэмми, который получил должность заместителя премьер-министра и министра юстиции. Освободившийся пост главы МВД заняла Шабана Махмуд, ранее возглавлявшая министерство юстиции.

Ранее в посольстве России пригрозили Британии ответом на недружественные шаги.