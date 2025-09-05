В посольстве России пригрозили Британии ответом на недружественные шаги

Посольство России в Великобритании заявило, что любые враждебные действия со стороны Лондона, направленные против России и ее интересов, не останутся без последствий. Об этом пишет РИА Новости.

«Британское правительство должно понимать: любые недружественные шаги против России и ее законных интересов не останутся без ответа», — говорится в сообщении диппредставительства.

Данное заявление последовало после того, как 3 августа министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о выделении более £1 миллиарда (свыше $1,3 миллиарда), полученных от использования замороженных российских активов, на оказание военной помощи Украине.

За день до этого глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми объявил о введении нового санкционного пакета против России. По его словам, Британия присоединилась к «самому масштабному в мире комплексу санкций, направленных против военной машины [президента России Владимира] Путина». Лэмми подчеркнул, что не может вдаваться в подробности относительно будущих рестрикций, однако пообещал, что новые заявления последуют в «самом скором времени».

