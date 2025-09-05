На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве России пригрозили Британии ответом на недружественные шаги

Посольство в Лондоне: Россия не оставит без ответа любые недружественные шаги
true
true
true
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Посольство России в Великобритании заявило, что любые враждебные действия со стороны Лондона, направленные против России и ее интересов, не останутся без последствий. Об этом пишет РИА Новости.

«Британское правительство должно понимать: любые недружественные шаги против России и ее законных интересов не останутся без ответа», — говорится в сообщении диппредставительства.

Данное заявление последовало после того, как 3 августа министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о выделении более £1 миллиарда (свыше $1,3 миллиарда), полученных от использования замороженных российских активов, на оказание военной помощи Украине.

За день до этого глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми объявил о введении нового санкционного пакета против России. По его словам, Британия присоединилась к «самому масштабному в мире комплексу санкций, направленных против военной машины [президента России Владимира] Путина». Лэмми подчеркнул, что не может вдаваться в подробности относительно будущих рестрикций, однако пообещал, что новые заявления последуют в «самом скором времени».

Ранее Медведев высказался о передаче доходов от активов РФ Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами