В Британии сменился министр иностранных дел

Стармер назначил новым главой МИД Великобритании Иветт Купер
true
true
true
close
UK Government/Alice Hodgson/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер произвел масштабные кадровые перестановки в правительстве. Новым главой министерства иностранных дел назначена бывший министр внутренних дел Иветт Купер, сообщила канцелярия главы правительства.

56-летняя Купер сменила на этом посту Дэвида Лэмми, который получил должность заместителя премьер-министра и министра юстиции. Освободившийся пост главы МВД заняла Шабана Махмуд, ранее возглавлявшая министерство юстиции.

О том, что Купер будет назначена главой МИД Британии, сообщал журналист газеты The Guardian Пиппа Крерар.

Дэвид Лэмми был назначен министром иностранных дел Великобритании 5 июля 2024 года. До него эту должность занимал Дэвид Кэмерон.

13 августа Лэмми заявил сам на себя в природоохранную организацию после рыбалки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в связи с отсутствием у него лицензии.

Ранее в посольстве России пригрозили Британии ответом на недружественные шаги.

