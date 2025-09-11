На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посла России вызвали в МИД Бельгии из-за инцидента с БПЛА в Польше

Belga: МИД Бельгии вызвал посла России в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
FPS Foreign Affairs

В связи с инцидентом с БПЛА в Польше, МИД Бельгии вызвал временного поверенного в делах России, а также посла РФ для дачи объяснений. Об этом сообщает информационное агентство Belga.

«По просьбе министра иностранных дел Бельгии Максима Прево временный поверенный в делах России и назначенный посол были вызваны в министерство иностранных дел», — отмечается в сообщении.

11 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в ответ на вопросы о фрагментах БПЛА, обнаруженных в Польше, указала на наличие каналов связи, по которым Варшава может обратиться за необходимой информацией.

В ночь на 10 сентября польские силы ПВО перехватили не менее 23 беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за случившееся на Россию.

В свою очередь, Министерство обороны РФ подчеркнуло, что у российских вооруженных сил не было намерений атаковать территорию Польши.

Ранее эксперт разоблачил провокацию «с российскими дронами» в Польше.

