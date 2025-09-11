В МИД РФ призвали Польшу обратиться за разъяснениями по ситуации с БПЛА

Захарова: Польша может обратиться за разъяснениями по ситуации с БПЛА

Польша может обратиться к российской стороне за разъяснениями по ситуации с беспилотниками, поскольку для этого есть каналы связи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

В ночь с 9 на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию.

В Министерстве обороны РФ, комментируя инцидент, заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в Минобороны выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

Позже МИД РФ указал, что представленные Минобороны России данные опровергают распространяемые Польшей мифы, связанные с «инцидентом с дронами».

Ранее эксперт разоблачил провокацию «с российскими дронами» в Польше.