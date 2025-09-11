Президент Финляндии заявил, что провел больше времени с Зеленским, чем с женой

Стубб рассказал, что не смог на неделе провести время с женой из-за Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал на пресс-конференции, что на прошлой неделе чаще виделся с украинским лидером Владимиром Зеленским, чем с собственной супругой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, что на прошлой неделе я провел с вами [Зеленским] больше времени, чем с собственной женой», — сказал Стубб.

Он объяснил, что виделся с украинским президентом в течение четырех дней на встрече Северо-Балтийской «восьмерки», на которую они вместе прилетели из Парижа. Кроме того, в четверг финский лидер посетил Киев, где вновь встретился с Зеленским.

На встрече 11 сентября лидеры страны обсуждали усиление давления на РФ путем санкций, евроинтеграцию Украины, инвестиции в инфраструктуру республики, а также гарантии безопасности Киеву.

По мнению Стубба, европейские страны рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях.

Ранее Стубб заявил, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно.