Ермак назвал давление на РФ одной из тем переговоров Зеленского и Стубба

Ермак: Зеленский обсудит с президентом Финляндии Стуббом давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом и обсудит давление на Россию. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, встреча глав двух государств запланирована на 11 сентября. Он уточнил, что Зеленский и Стубб обсудят усиление давления на РФ путем санкций, евроинтеграцию Украины, инвестиции в инфраструктуру республики, а также гарантии безопасности Киеву.

«Украина вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить устойчивый мир и гарантировать безопасность в Европе», — подчеркнул Ермак.

11 сентября Александр Стубб прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Его встретили Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.

До этого Стубб заявил, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно. Он добавил, что жители Финляндии в целом чувствуют себя спокойно и уравновешенно, несмотря на то, что якобы находятся под «постоянной угрозой со стороны России».

Ранее в МИД РФ заявили, что президент Финляндии слетел с катушек.

