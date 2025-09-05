Президент Финляндии Александр Стубб заявил журналистам французских СМИ, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно. Об этом пишет финский портал Yle.

«Я единственный финн, обладающий всей критической информацией о России, но все равно сплю спокойно», — сказал финский лидер.

Он добавил, что жители Финляндии в целом чувствуют себя спокойно и уравновешенно, находясь под «постоянной угрозой со стороны России», так как понимают свою задачу по обеспечению безопасности НАТО.

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

18 августа во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выражал уверенность, что конфликт на Украине может быть решен так же, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Он отметил, что финны тогда смогли найти решение, и оно будет найдено в 2025 году.

Ранее в МИД РФ заявили, что президент Финляндии слетел с катушек.