Стубб назвал четыре направления гарантий безопасности Украины

Стубб: Европа рассматривает четыре направления поддержки Украины
Sodiq Adelakun/Reuters

Европейские страны рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в Хельсинки, пишет РИА Новости.

«Что касается поддержки Европы, то в военной сфере есть четыре простых направления», — сказал Стубб.

По его словам, речь идет о таких направлениях, как земля, воздух, море, а также разведка или даже космос. Финский лидер подчеркнул, что в каждом из них есть от 10 до 20 различных способов участия Европы.

Стубб добавил, что Финляндия примет участие в гарантиях безопасности Украине «тем или иным образом».

До этого издание Military Times со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что в Киеве считают отправку европейских войск на Украину дорогой и ненадежной гарантией безопасности. По словам чиновника, украинцы сомневаются, что иностранные военные «вступят в бой» в случае возможного нападения на страну. Вместо этого Киев предлагает установить европейскую систему противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield («Европейский небесный щит»), которая защитит страну от воздушных угроз в виде беспилотников и ракет.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.

