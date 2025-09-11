Представитель Трампа отправится в Литву после визита в Белоруссию

Reuters: представитель Трампа Джон Коул отправится в Литву после визита в Минск

Делегация, которую возглавляет представитель президента США Джон Коул, отправится в Вильнюс после визита в Минск. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на посольство Соединенных Штатов в столице Литвы.

11 сентября Коул в ходе визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По итогам переговоров были освобождены 52 заключенных, которых помиловал белорусский лидер. Все они уже покинули территорию Белоруссии.

Как заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, Лукашенко принял данное решение руководствуясь принципами гуманизма и учитывая различные факторы, такие как возраст, состояние здоровья осужденных и необходимость воссоединения семей.

Она уточнила, что среди помилованных были лица, связанные с экстремистскими и террористическими организациями, участники массовых беспорядков, а также представители экстремистских и деструктивных СМИ.

Ранее Лукашенко помиловал 16 человек.