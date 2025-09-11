Политолог: гибель Кирка — акт гражданской войны в США

Гибель республиканского блогера и общественного деятеля Чарли Кирка — акт вялотекущей гражданской войны в США. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

На этом фоне у американского президента Дональда Трампа есть два варианта действий, полагает эксперт.

«Первый — позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Второй — начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым», — пояснил Дробницкий.

Любой из сценариев может оказаться проигрышным для американского лидера, поскольку он может начать действовать необдуманно, а этого очень ждут либералы, заключил аналитик.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею.

Блогер умер в больнице после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в убийстве Кирка. До 14 сентября будут приспущены все государственные флаги в стране.

Ранее стало известно, что Кирка за несколько дней до гибели «прокляли» феминистки.