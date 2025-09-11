МИД Нидерландов вызвал посла России из-за ситуации в Польше

AD: МИД Нидерландов вызывает посла РФ в связи с инцидентом с дронами в Польше

Министерство иностранных дел Нидерландов вызывает посла России в Гааге в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает Algemen Dagblad со ссылкой на главу ведомства Давида ван Вила.

По словам министра, Россия не отрицает произошедшего, но утверждает, что ситуация с дронами не была направлена против Польши. Дипломат добавил, что в любом случае это основание для вызова российского посла.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

В Минобороны России, комментируя инцидент, заявили, что российские Вооруженные силы не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в ведомстве выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

Ранее в Польше пришли к неутешительным выводам о потенциальном конфликте с Россией.