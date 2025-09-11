На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

Лукашенко на встрече с Коулом поблагодарил Трампа за миротворческие усилия
true
true
true
close
РИА Новости/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со специальным представителем президента США Джоном Коулом поблагодарил Дональда Трампа за миротворческие усилия, которых, по мнению белорусского лидера, не предпринимал ни один американский президент. Об этом сообщает «БелТА».

«Я хочу поблагодарить вашего президента за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе. Семь, шесть остановил войн или конфликтов — не важно. Он остановил немало конфликтов. Ни один президент США не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы был мир», — сказал он.

Тем временем «Пул Первого» сообщил, что Трамп передал через своего представителя Джона Коула письмо Лукашенко.

В письме глава Белого дома передал наилучшие пожелания по случаю дня рождения белорусского лидера. Также президент США отметил, что американская сторона «особенно удовлетворена» признанием победы белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Ранее Лукашенко оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами