Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со специальным представителем президента США Джоном Коулом поблагодарил Дональда Трампа за миротворческие усилия, которых, по мнению белорусского лидера, не предпринимал ни один американский президент. Об этом сообщает «БелТА».

«Я хочу поблагодарить вашего президента за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе. Семь, шесть остановил войн или конфликтов — не важно. Он остановил немало конфликтов. Ни один президент США не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы был мир», — сказал он.

Тем временем «Пул Первого» сообщил, что Трамп передал через своего представителя Джона Коула письмо Лукашенко.

В письме глава Белого дома передал наилучшие пожелания по случаю дня рождения белорусского лидера. Также президент США отметил, что американская сторона «особенно удовлетворена» признанием победы белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

