В Китае допустили конфликт с США по пророчеству Киссинджера

Sohu: военный парад в КНР потряс США и напомнил о пророчестве Киссинджера
Maxim Shemetov/Reuters

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в 2023 году говорил, что в ближайшие годы между Соединенными Штатами и Китаем может возникнуть вооруженный конфликт, военный парад в Пекине стал ответом на это «пророчество». Об этом пишет китайское издание Sohu.

По мнению автора статьи, прошедший 3 сентября военный парад в Пекине, на котором в том числе присутствовал президент России Владимир Путин, продемонстрировал всему миру силу и решимость Китайской Народной Республики. С другой стороны, продолжает обозреватель, парад глубоко потряс США, многие американцы вспомнили о словах Киссинджера.

В Sohu добавили, что «пророчества» Киссинджера были разумны, они были основаны на состоянии отношений Вашингтона с Пекином. Фактически, с 2018 года Китай и США вступили в долгосрочную конфронтацию, уточнили в издании.

Автор продолжил, что Китай смог выстоять в ходе противостояния с Соединенными Штатами: его экономика по-прежнему сильна, а многие страны зависят от китайского производства. В то же время доллар США начал терять позиции в мире, добавили в статье.

Ранее в Пентагоне заверили, что не хотят конфликта с Китаем.

