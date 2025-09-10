В Пентагоне заверили, что не хотят конфликта с КНР

Глава Пентагона Пит Хегсет в рамках разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем заявил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с КНР или «смены режима» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хегсет ясно дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не добиваются смены режима [в КНР]», — поделился официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Однако Хегсет добавил, что у Соединенных Штатов есть «жизненно важные» интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Вашингтон будет их решительно отстаивать.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь в разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом, в свою очередь, заявил, что любые попытки использовать Тайвань как инструмент сдерживания Китая обречены на провал.

Газета Financial Times писала, что на прошлой неделе на Аляске прошли секретные переговоры представителей министерств обороны США и Тайваня. По ее информации, переговоры состоялись после отмены встречи высокопоставленных американских и тайваньских чиновников, назначенной на июнь в Вашингтоне. Делегацию из Тайваня должен был возглавить глава минобороны острова Веллингтон Ку.

