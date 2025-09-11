Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Киев, в ходе которого он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ОП Украины Андрей Ермак.

«Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита в Украину президента Финляндии Александра Стубба», — написал Ермак.

Он сообщил, что главными темами беседы Зеленского и Стубба станут проекты по безопасности, евроинтеграция Украины, инвестиции в инфраструктуру республики и гарантии безопасности Киеву.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил журналистам французских СМИ, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно. Он добавил, что жители Финляндии в целом чувствуют себя спокойно и уравновешенно, находясь под «постоянной угрозой со стороны России», так как понимают свою задачу по обеспечению безопасности НАТО.

Ранее Стубб назвал четыре направления гарантий безопасности Украины.