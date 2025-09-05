Захарова заявила о «слетевшем с катушек» президенте Финляндии

Захарова: заявление Стубба о победе над СССР показали, что он слетел с катушек

Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что его страна «одержала победу» над СССР в 1944 году, показало, что он «слетел с катушек». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС.

«Я даже не знаю, какой подобрать дипломатический термин к выражению «слетел с катушек». Те заявления, которые делаются руководством этих стран, особенно Финляндии, по-другому описать очень сложно», — сказала дипломат.

Она назвала эти высказывания «малоадекватными».

«Когда президент Стубб объявляет о том, что они победили в 1944 году то ли нашу страну, то ли вообще всех победили, это же неадекватность», — продолжила представитель внешнеполитического ведомства.

Она также обратила внимание, что Россия и Финляндия являются соседями. Вместе с тем Захарова подчеркнула, что слова финского лидера демонстрируют его агрессивное желание милитаризовать регион.

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Стубба, отметил, что лидер Финляндии дал президенту Украины Владимиру Зеленскому подсказку для дальнейших действий.

Ранее в Госдуме дали совет Стуббу после его слов о победе Финляндии над СССР.