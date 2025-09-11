CNN: два задержанных человека непричастны к покушению на соратника Трампа Кирка

Два задержанных человека оказались непричастны к покушению на американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицейский отчет.

«Двое человек, которые считались подозреваемыми, позже были освобождены», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, розыск подозреваемых продолжается. Журналисты добавили, что одному из задержанных было предъявлено обвинение в воспрепятствовании деятельности полиции. На данный момент работы по поиску стрелка продолжаются.

11 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил смерть 31-летнего активиста Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Кирк был давним сторонником Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на активиста подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Кирк также выступал против военной поддержки Украины. Он считал, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым нельзя отвоевать силой, так как он — часть России.

Ранее Медведев указал на связь убийства Кирка с поддержкой Украины.