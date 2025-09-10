Филиппо обвинил фон дер Ляйен в намерении ввязать Евросоюз в войну

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен стремится навязать государствам Евросоюза (ЕС) участие в вооруженных конфликтах. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Конец единогласия означает, что нам будут навязывать выбор против нашей воли, включая войны против нашей воли! Это разрушает нации! То, что фон дер Ляйен называет «оковами», на самом деле — защита. Которую она, очевидно, хочет разрушить!» — написал он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине.

Песков привел в пример заявление фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Европа наращивает военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина.

