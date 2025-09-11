В Польше призвали не быть «полезными идиотами Кремля»

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский призвал не распространять дезинформацию относительно инцидента с БПЛА и не использовать инфоповод, чтобы «сеять раздор». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«В момент опасности мы должны быть вместе. Те, кто использует атаку российских беспилотников для сеяния раздора, распространяя дезинформацию, в лучшем случае являются полезными идиотами Кремля», – заявил министр.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше призвали НАТО сбивать беспилотники в небе над Украиной.