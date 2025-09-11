В Польше призвали НАТО сбивать беспилотники в небе над Украиной

Бывший глава информбюро блока НАТО в России Роберт Пшель заявил, что Североатлантический альянс должен сбивать беспилотники в небе над Украиной. Его слова приводит телеканал Sky News.

«НАТО необходимо в краткосрочной и среднесрочной перспективе повысить свою готовность к решению проблемы беспилотников на восточном фланге», — сказал Пшель.

По его словам, альянс должен пересмотреть предложение Украины о том, чтобы ПВО Североатлантического альянса сбивало беспилотники в воздушном пространстве над республикой, не квалифицируя это как вступление в конфликт с Россией.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее Каллас пообещала усиление санкций против России после инцидента в небе Польши.