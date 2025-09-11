Известный американский журнал опубликовал обложку, посвященную убитому стороннику Трампа

Журнал Time опубликовал обложку, посвященную убитому стороннику президента США Дональда Трампа, активисту Чарли Кирку.

«Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия американского политического насилия», — говорится на обложке журнала, на которой под красным цветом расположена фотография с последнего выступления Кирка.

Редакция журнала считает, что убийство активиста может стать не только трагедией, но и событием, которое приведет к радикализации еще большего числа американцев.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

11 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил смерть 31-летнего активиста. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса университета с расстояния около 180–200 метров. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Кирк был давним сторонником Трампа. В соцсетях на него подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Американец также выступал против военной поддержки США Украины и называл Крым частью России.

Ранее сообщалось, что застреленный в США Чарли Кирк говорил о смерти от огнестрельного оружия в 2023 году.