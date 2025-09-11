На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный американский журнал опубликовал обложку, посвященную убитому стороннику Трампа

Time опубликовал обложку, посвященную убитому активисту Чарли Кирку
Журнал Time опубликовал обложку, посвященную убитому стороннику президента США Дональда Трампа, активисту Чарли Кирку.

«Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия американского политического насилия», — говорится на обложке журнала, на которой под красным цветом расположена фотография с последнего выступления Кирка.

Редакция журнала считает, что убийство активиста может стать не только трагедией, но и событием, которое приведет к радикализации еще большего числа американцев.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

11 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил смерть 31-летнего активиста. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса университета с расстояния около 180–200 метров. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Кирк был давним сторонником Трампа. В соцсетях на него подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Американец также выступал против военной поддержки США Украины и называл Крым частью России.

Ранее сообщалось, что застреленный в США Чарли Кирк говорил о смерти от огнестрельного оружия в 2023 году.

