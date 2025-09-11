Глава евродипломатии допустила продолжение конфликта на Украине

Каллас: конфликт на Украине продлится еще два года

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще два года. Об этом она сказала в интервью ряду СМИ, в том числе агентству EFE.

Она посетовала на то, что усилия ради достижения мира на Украине, в том числе и президента США Дональда Трампа, не принесли никаких результатов. При пессимистичном сценарии, по версии дипломата, Украине придется уступить России свои территории.

Каллас также высказалась относительно роли Китая в мире. Она назвала проблемой «принудительные экономические практики» КНР и то, что Пекин поддерживает Москву в украинском конфликте

Дипломат подчеркнула, что ЕС не готов действовать как глобальный игрок, когда речь идет о Китае, потому что в странах сообщества нет единого представления того, какие шаги нужно предпринять.

Также Каллас заявила, что Евросоюз существенно усилит санкции против России и ее союзников.

Ранее в ЕС заявили, что Украина не может выиграть войну на поле боя.