Сийярто: Украина не может выиграть войну на поле боя, нужны переговоры

Венгрия считает, что Украина не может выиграть войну на поле боя, а лучшим способом завершения конфликта являются переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что каждый день конфликта приносит новые жертвы среди украинцев и увеличивает разрушения. Он призвал к немедленному началу мирных переговоров как единственному способу предотвращения дальнейшей эскалации.

«Каждый неверный шаг – это вероятность третьей мировой войны, и мы этого не хотим», — предупредил Сийярто.

Также глава венгерского МИД подчеркнул, что атаки украинских сил на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии и Словакии, а не России.

Сийярто отметил, что как страна, не имеющая выхода к морю, Венгрия зависит от трубопроводных поставок нефти. Он назвал атаки на инфраструктуру неприемлемыми и угрожающими суверенитету страны.

