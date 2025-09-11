Мерц оценил работу ПВО стран НАТО во время инцидента в небе Польши

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц: во время инцидента в небе Польши ПВО НАТО сработало недостаточно хорошо
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Во время инцидента с неизвестными БПЛА в небе Польши противовоздушная оборона стран НАТО сработала недостаточно хорошо, чтобы предотвратить массовое нарушение границы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Politico.

По его словам, инцидент с дронами продемонстрировал необходимость существенного реформирования противовоздушной обороны НАТО в Европе.

«Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши», — заявил Мерц.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Польша запросила у западных союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защитить свою территорию. По их словам, просьба со стороны Варшавы поступила после того, как во время массированного воздушного удара по соседней Украине в страну «вторглись дроны». После случившегося входящая в ЕС и НАТО республика обратилась к альянсу за консультациями.

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.

