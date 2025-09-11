На Украине нашли прослушку в квартире близкого к Зеленскому бизнесмена

На Украине в квартире предпринимателя Тимура Миндича, приближенного к президенту Владимиру Зеленскому, обнаружили прослушивающее устройство. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, сообщения о прослушке в квартире предпринимателя уже появлялись, однако устройство удалось найти только после того, как проверку провело другое ведомство.

«На этот раз проверку осуществляло не то государственное учреждение, которое безуспешно проверяло квартиру раньше», — отмечается в статье.

Источники утверждают, что прослушка была «не в потолке, а в полу квартиры Миндича».

Собеседники газеты предполагают, что среди гостей бизнесмена мог быть и Зеленский.

10 сентября «Украинская правда» писала о том, что Зеленскому нужно будет думать о безопасности, а не переизбрании на пост президента, если опубликуют прослушку из квартиры Миндича, где, как считают журналисты, часто бывал украинский лидер. Отмечается, что глава государства мог быть на записях, сделанных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

В конце июля украинский политолог Николай Давыдюк сообщал, что члены НАБУ располагают показаниями против Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует связи делового партнера Зеленского по «Кварталу 95».