СМИ: Зеленскому придется думать о своей безопасности после публикации компромата

УП: Зеленскому будет не до выборов, если опубликуют записи из квартиры Миндича

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно будет думать о безопасности, а не переизбрании на пост президента, если опубликуют прослушку из квартиры совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Если пленки - правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности», — заявили источники.

Украинское издание напомнило, что в квартире Миндича часто бывал президент страны. Как сообщает издание, глава государства мог быть на записях, сделанных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

9 сентября депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Миндич вернулся на Украину после долгого отсутствия. Железняк привел его возвращение как пример позитивной тенденции.

В конце августа газета Kyiv Independent писала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование деятельности компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». По информации издания, в рамках расследования изучается возможная связь между Fire Point и Тимуром Миндичем. При этом KI отмечает отсутствие явной прямой связи между этими лицами.

Имя Миндича упоминалось в расследовании Bihus-Info о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений в ряде регионов. Около месяца назад депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о длительной прослушке квартиры Миндича, которую он назвал «теневым офисом президента».

Ранее на Украине чиновника обвинили в незаконном обогащении.