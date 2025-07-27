Украинский политолог заявил, что НАБУ получила показания против Зеленского

Украинский политолог Николай Давыдюк заявил, что члены Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) располагают показаниями против совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком [президента Украины Владимира] Зеленского». Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Давыдюка, сейчас до тысячи работников администрации украинского лидера занимаются дешифровкой изъятых в НАБУ и САП носителей информации, на которых они надеются найти сведения о том, кто из соратников самого украинского президента дал против него показания.

«Флешка закододирована, закриптована. Там информация зашифрована… Я слышал цифру 800, от некоторых – 700. Слышал 650, слышал 930. Думаю, распустили по месту несколько информаций, чтобы понять, кто это слил», – заявил он.

До этого британское издание The Economist писало, что НАБУ могла заподозрить соратников Зеленского в коррупции, что и стало причиной попытки реформы бюро.

Ранее стало известно, что Зеленский запер послов G7 на время подписания закона о НАБУ.