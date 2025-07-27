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Украинский политолог заявил, что НАБУ получила показания против Зеленского

Политолог Давыдюк: НАБУ получила компромат на «кошелек Зеленского»
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Украинский политолог Николай Давыдюк заявил, что члены Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) располагают показаниями против совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком [президента Украины Владимира] Зеленского». Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Давыдюка, сейчас до тысячи работников администрации украинского лидера занимаются дешифровкой изъятых в НАБУ и САП носителей информации, на которых они надеются найти сведения о том, кто из соратников самого украинского президента дал против него показания.

«Флешка закододирована, закриптована. Там информация зашифрована… Я слышал цифру 800, от некоторых – 700. Слышал 650, слышал 930. Думаю, распустили по месту несколько информаций, чтобы понять, кто это слил», – заявил он.

До этого британское издание The Economist писало, что НАБУ могла заподозрить соратников Зеленского в коррупции, что и стало причиной попытки реформы бюро.

Ранее стало известно, что Зеленский запер послов G7 на время подписания закона о НАБУ.

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