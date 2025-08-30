На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о расследовании в отношении делового партнера Зеленского

KI: НАБУ расследует связи делового партнера Зеленского по «Кварталу 95»
true
true
true
close
Еврейская община города Днепр

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование деятельности компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». Об этом сообщает Kyiv Independent (KI).

По информации издания, в рамках расследования изучается возможная связь между Fire Point и Тимуром Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом KI отмечает отсутствие явной прямой связи между этими лицами.

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех подтвердила факт проведения расследования, отметив, что оно является частью более широкой проверки оборонной отрасли и базируется на слухах, распространяемых конкурентами.

Имя Миндича упоминалось в расследовании Bihus-Info о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений в ряде регионов. Около месяца назад депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о длительной прослушке квартиры Миндича, которую он назвал «теневым офисом президента».

Ранее у Миндича нашли золотой унитаз.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами