На Украине сообщили о расследовании в отношении делового партнера Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование деятельности компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». Об этом сообщает Kyiv Independent (KI).

По информации издания, в рамках расследования изучается возможная связь между Fire Point и Тимуром Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом KI отмечает отсутствие явной прямой связи между этими лицами.

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех подтвердила факт проведения расследования, отметив, что оно является частью более широкой проверки оборонной отрасли и базируется на слухах, распространяемых конкурентами.

Имя Миндича упоминалось в расследовании Bihus-Info о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений в ряде регионов. Около месяца назад депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о длительной прослушке квартиры Миндича, которую он назвал «теневым офисом президента».

Ранее у Миндича нашли золотой унитаз.