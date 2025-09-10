Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе

Катар ценит позицию президента США Дональда Трампа относительно ударов Израиля по Дохе. Об этом в интервью CNN заявил премьер, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Он добавил, что эмират считает, что за озвученной позицией Трампа должны последовать действия.

До этого премьер Катара заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом, поскольку его задержание требует Международный уголовный суд.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

Премьер-министр Катара заявил, что страна не потерпит нарушений своего суверенитета, а работа над правовым ответом Израилю после атаки уже началась.

10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее в США заявили, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля.