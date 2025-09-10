На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе

Аль Тани: Катар ждет действий Трампа вслед за осуждением ударов Израиля
true
true
true
close
Shutterstock

Катар ценит позицию президента США Дональда Трампа относительно ударов Израиля по Дохе. Об этом в интервью CNN заявил премьер, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Он добавил, что эмират считает, что за озвученной позицией Трампа должны последовать действия.

До этого премьер Катара заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом, поскольку его задержание требует Международный уголовный суд.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

Премьер-министр Катара заявил, что страна не потерпит нарушений своего суверенитета, а работа над правовым ответом Израилю после атаки уже началась.

10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее в США заявили, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля.

Все новости на тему:
Удар Израиля по Дохе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами