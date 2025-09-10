Нетаньяху впервые обратился к властям Катара после удара по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». Официальное заявление опубликовано канцелярией главы правительства.

«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: «Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы», — сказал он.

В ходе выступления он сравнил атаку на членов политбюро палестинского движения с преследованием американскими спецслужбами террористов «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) в Афганистане после теракта 11 сентября, а также с ликвидацией Усамы бен Ладена в Пакистане.

По словам израильского премьера, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлени убежища, но и в финансировании ХАМАС.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что страна не потерпит нарушений своего суверенитета, а работа над правовым ответом Израилю после атаки уже началась.

Ранее сенатор США заявил, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля.