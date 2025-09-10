Катар подготовит ответ на атаку Израиля

В Катаре заявили о подготовке правового ответа на удары Израиля по Дохе

Катар не потерпит нарушений своего суверенитета и уже начал работу над правовым ответом. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани, передает Al Jazeera.

«Катар оставляет за собой право ответить Израилю и не потерпит никаких нарушений своего суверенитета», — сказал он.

По словам Аль Тани, Катар применит комплексный подход для ответа на израильскую агрессию и предотвращения будущих нападений.

Также власти формируют команду, которая примет правовые меры в ответ на нападение Израиля.

9 сентября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее в ХАМАС возложили ответственность за удар по Дохе на США.