Сенатор США заявил, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышло из-под контроля. Об этом заявил на своей странице в соцсети X независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

«Экстремистское правительство Нетаньяху полностью вышло из-под контроля. Они не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности», — написал он.

Также Сандерс призвал перестать оказывать военную помощь Израилю со стороны США.

9 сентября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее Нидерланды осудили удар Израиля по Дохе.