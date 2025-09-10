Подозреваемый в покушении на Кирка оказался членом Демпартии

Предполагаемым исполнителем покушения на консервативного активиста Чарли Кирка является член Демократической партии из штата Юта Майкл Маллинсон. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Fox News.

По данным телеканала, Маллинсон был задержан на месте преступления после попытки покушения во время выступления Кирка в Университете долины Юты.

Сразу позже инцидента президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться за здоровье Кирка.

Чарли Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA и известный сторонник Дональда Трампа — регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах. 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли произошло покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

