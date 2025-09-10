На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФБР следит за инцидентом со стрельбой в консерватора Кирка

ФБР следит за ситуацией с покушением на консерватора Чарли Кирка в Юте
Федеральное бюро расследований США внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель в официальном сообщении в социальной сети X.

Глава ведомства подтвердил, что агенты ФБР оказывают поддержку в расследовании инцидента. Патель выразил поддержку пострадавшему и его близким.

«Мы внимательно следим за сообщениями о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка. Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми пострадавшими», — написал директор ФБР.

Чарли Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA и известный сторонник Дональда Трампа — регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах. 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли произошло покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Трамп отреагировал на покушение на Кирка.

