Трамп отреагировал на покушение на известного консерватора Кирка

Президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться за здоровье консервативного активиста Чарли Кирка, на которого совершено покушение в штате Юта. Соответствующее обращение американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

В своем обращении Трамп выразил поддержку пострадавшему политику и призвал всех граждан присоединиться к молитвам за его выздоровление.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение», — написал американский лидер.

Чарли Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA и известный сторонник Дональда Трампа — регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах. 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли произошло покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

