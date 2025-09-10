На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отреагировал на покушение на известного консерватора Кирка

Трамп призвал молиться за здоровье консерватора Чарли Кирка после покушения
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться за здоровье консервативного активиста Чарли Кирка, на которого совершено покушение в штате Юта. Соответствующее обращение американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

В своем обращении Трамп выразил поддержку пострадавшему политику и призвал всех граждан присоединиться к молитвам за его выздоровление.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение», — написал американский лидер.

Чарли Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA и известный сторонник Дональда Трампа — регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах. 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли произошло покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в США начался суд над покушавшимся на жизнь Трампа во время игры в гольф.

