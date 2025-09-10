МИД Венгрии подчеркнул, что удары Украины по «Дружбе» вредят Будапешту, а не России

Сийярто: атаки на нефтепровод «Дружба» вредят Венгрии и Словакии, а не России

Атаки украинских сил на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии и Словакии, а не России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что как страна, не имеющая выхода к морю, Венгрия зависит от трубопроводных поставок нефти. Он назвал атаки на инфраструктуру неприемлемыми и угрожающими суверенитету страны.

«Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину не делать этого», — сказал Сийярто.

7 сентября Сийярто заявил, что поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» осуществляются в обычном режиме. Он отметил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру России не влияют ни на работу «Дружбы», ни на поставки нефти в Венгрию.

Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа возобновилась. На этом фоне Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Президент Украины Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сийярто рассказал об обещании Белоруссии относительно поставок нефти в Венгрию.