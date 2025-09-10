Посол ЕС на Украине назвала сроки вступления Киева в союз

Украина может стать полноправным членом Евросоюза уже к 2030 году. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

По ее словам, конфликт на Украине замедляет процесс, но все идет к тому, чтобы вступление Киева в ЕС завершилось до 2030 года.

Кроме того, она заявила, что не верит словам президента России Владимира Путина о том, что стремление Украины вступить в ЕС является ее законным выбором и республика имеет право самостоятельно выстраивать свои международные связи. По ее мнению, именно это и стало причиной конфликта в 2014 году.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года приняли решение начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии последние месяцы активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.